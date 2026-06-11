Foto: Fifa.com

FASE DE GRUPOS

Grupo A
11/06 – 16:00 México 🇲🇽 2x0 🇿🇦 África do Sul
11/06 – 23:00 Coréia do Sul 🇰🇷 0x0 🇨🇿 Rep. Tcheca
18/06 – 13:00 Rep. Tcheca 🇨🇿 0x0 🇿🇦 África do Sul
18/06 – 22:00 México 🇲🇽 0x0 🇰🇷 Coréia do Sul
24/06 – 22:00 Rep. Tcheca 🇨🇿 0x0 🇲🇽 México
24/06 – 22:00 África do Sul 🇿🇦 0x0 🇰🇷 Coréia do Sul
Grupo B
12/06 – 16:00 Canadá 🇨🇦 0x0 🇧🇦 Bósnia e Herz.
13/06 – 16:00 Catar 🇶🇦 0x0 🇨🇭 Suíça
18/06 – 16:00 Suíça 🇨🇭 0x0 🇧🇦 Bósnia e Herz.
18/06 – 19:00 Canadá 🇨🇦 0x0 🇶🇦 Catar
24/06 – 16:00 Suíça 🇨🇭 0x0 🇨🇦 Canadá
24/06 – 16:00 Bósnia e Herz. 🇧🇦 0x0 🇶🇦 Catar
Grupo C
13/06 – 19:00 Brasil 🇧🇷 0x0 🇲🇦 Marrocos
13/06 – 22:00 Haiti 🇭🇹 0x0 🏴 Escócia
19/06 – 19:00 Escócia 🏴 0x0 🇲🇦 Marrocos
19/06 – 22:00 Brasil 🇧🇷 0x0 🇭🇹 Haiti
24/06 – 19:00 Escócia 🏴 0x0 🇧🇷 Brasil
24/06 – 19:00 Marrocos 🇲🇦 0x0 🇭🇹 Haiti
Grupo D
12/06 – 22:00 Estados Unidos 🇺🇸 0x0 🇵🇾 Paraguai
14/06 – 01:00 Austrália 🇦🇺 0x0 🇹🇷 Turquia
20/06 – 01:00 Turquia 🇹🇷 0x0 🇵🇾 Paraguai
19/06 – 16:00 Estados Unidos 🇺🇸 0x0 🇦🇺 Austrália
25/06 – 23:00 Turquia 🇹🇷 0x0 🇺🇸 Estados Unidos
25/06 – 23:00 Paraguai 🇵🇾 0x0 🇦🇺 Austrália
Grupo E
14/06 – 14:00 Alemanha 🇩🇪 0x0 🇨🇼 Curaçao
14/06 – 20:00 Costa do Marfim 🇨🇮 0x0 🇪🇨 Equador
20/06 – 17:00 Alemanha 🇩🇪 0x0 🇨🇮 Costa do Marfim
20/06 – 21:00 Equador 🇪🇨 0x0 🇨🇼 Curaçao
25/06 – 17:00 Equador 🇪🇨 0x0 🇩🇪 Alemanha
25/06 – 17:00 Curaçao 🇨🇼 0x0 🇨🇮 Costa do Marfim
Grupo F
14/06 – 17:00 Holanda 🇳🇱 0x0 🇯🇵 Japão
14/06 – 23:00 Suécia 🇸🇪 0x0 🇹🇳 Tunísia
21/06 – 01:00 Tunísia 🇹🇳 0x0 🇯🇵 Japão
20/06 – 14:00 Holanda 🇳🇱 0x0 🇸🇪 Suécia
25/06 – 20:00 Japão 🇯🇵 0x0 🇸🇪 Suécia
25/06 – 20:00 Tunísia 🇹🇳 0x0 🇳🇱 Holanda
Grupo G
15/06 – 16:00 Bélgica 🇧🇪 0x0 🇪🇬 Egito
15/06 – 22:00 Irã 🇮🇷 0x0 🇳🇿 Nova Zelândia
21/06 – 16:00 Bélgica 🇧🇪 0x0 🇮🇷 Irã
21/06 – 22:00 Nova Zelândia 🇳🇿 0x0 🇪🇬 Egito
27/06 – 00:00 Egito 🇪🇬 0x0 🇮🇷 Irã
27/06 – 00:00 Nova Zelândia 🇳🇿 0x0 🇧🇪 Bélgica
Grupo H
15/06 – 13:00 Espanha 🇪🇸 0x0 🇨🇻 Cabo Verde
15/06 – 19:00 Arábia Saudita 🇸🇦 0x0 🇺🇾 Uruguai
21/06 – 13:00 Espanha 🇪🇸 0x0 🇸🇦 Arábia Saudita
21/06 – 19:00 Uruguai 🇺🇾 0x0 🇨🇻 Cabo Verde
26/06 – 21:00 Cabo Verde 🇨🇻 0x0 🇸🇦 Arábia Saudita
26/06 – 21:00 Uruguai 🇺🇾 0x0 🇪🇸 Espanha
Grupo I
16/06 – 16:00 França 🇫🇷 0x0 🇸🇳 Senegal
16/06 – 19:00 Iraque 🇮🇶 0x0 🇳🇴 Noruega
22/06 – 18:00 França 🇫🇷 0x0 🇮🇶 Iraque
22/06 – 21:00 Noruega 🇳🇴 0x0 🇸🇳 Senegal
26/06 – 16:00 Noruega 🇳🇴 0x0 🇫🇷 França
26/06 – 16:00 Senegal 🇸🇳 0x0 🇮🇶 Iraque
Grupo J
17/06 – 01:00 Áustria 🇦🇹 0x0 🇯🇴 Jordânia
16/06 – 22:00 Argentina 🇦🇷 0x0 🇩🇿 Argélia
22/06 – 14:00 Argentina 🇦🇷 0x0 🇦🇹 Áustria
23/06 – 00:00 Jordânia 🇯🇴 0x0 🇩🇿 Argélia
27/06 – 23:00 Argélia 🇩🇿 0x0 🇦🇹 Áustria
27/06 – 23:00 Jordânia 🇯🇴 0x0 🇦🇷 Argentina
Grupo K
17/06 – 14:00 Portugal 🇵🇹 0x0 🇨🇩 RD do Congo
17/06 – 23:00 Uzbequistão 🇺🇿 0x0 🇨🇴 Colômbia
23/06 – 14:00 Portugal 🇵🇹 0x0 🇺🇿 Uzbequistão
23/06 – 23:00 Colômbia 🇨🇴 0x0 🇨🇩 RD do Congo
27/06 – 20:30 Colômbia 🇨🇴 0x0 🇵🇹 Portugal
27/06 – 20:30 RD do Congo 🇨🇩 0x0 🇺🇿 Uzbequistão
Grupo L
17/06 – 17:00 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 0x0 🇭🇷 Croácia
17/06 – 20:00 Gana 🇬🇭 0x0 🇵🇦 Panamá
23/06 – 17:00 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 0x0 🇬🇭 Gana
23/06 – 20:00 Panamá 🇵🇦 0x0 🇭🇷 Croácia
27/06 – 18:00 Panamá 🇵🇦 0x0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra
27/06 – 18:00 Croácia 🇭🇷 0x0 🇬🇭 Gana
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