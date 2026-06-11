FASE DE GRUPOS
Grupo A
|11/06 – 16:00
|México 🇲🇽
|2x0
|🇿🇦 África do Sul
|11/06 – 23:00
|Coréia do Sul 🇰🇷
|0x0
|🇨🇿 Rep. Tcheca
|18/06 – 13:00
|Rep. Tcheca 🇨🇿
|0x0
|🇿🇦 África do Sul
|18/06 – 22:00
|México 🇲🇽
|0x0
|🇰🇷 Coréia do Sul
|24/06 – 22:00
|Rep. Tcheca 🇨🇿
|0x0
|🇲🇽 México
|24/06 – 22:00
|África do Sul 🇿🇦
|0x0
|🇰🇷 Coréia do Sul
Grupo B
|12/06 – 16:00
|Canadá 🇨🇦
|0x0
|🇧🇦 Bósnia e Herz.
|13/06 – 16:00
|Catar 🇶🇦
|0x0
|🇨🇭 Suíça
|18/06 – 16:00
|Suíça 🇨🇭
|0x0
|🇧🇦 Bósnia e Herz.
|18/06 – 19:00
|Canadá 🇨🇦
|0x0
|🇶🇦 Catar
|24/06 – 16:00
|Suíça 🇨🇭
|0x0
|🇨🇦 Canadá
|24/06 – 16:00
|Bósnia e Herz. 🇧🇦
|0x0
|🇶🇦 Catar
Grupo C
|13/06 – 19:00
|Brasil 🇧🇷
|0x0
|🇲🇦 Marrocos
|13/06 – 22:00
|Haiti 🇭🇹
|0x0
|🏴 Escócia
|19/06 – 19:00
|Escócia 🏴
|0x0
|🇲🇦 Marrocos
|19/06 – 22:00
|Brasil 🇧🇷
|0x0
|🇭🇹 Haiti
|24/06 – 19:00
|Escócia 🏴
|0x0
|🇧🇷 Brasil
|24/06 – 19:00
|Marrocos 🇲🇦
|0x0
|🇭🇹 Haiti
Grupo D
|12/06 – 22:00
|Estados Unidos 🇺🇸
|0x0
|🇵🇾 Paraguai
|14/06 – 01:00
|Austrália 🇦🇺
|0x0
|🇹🇷 Turquia
|20/06 – 01:00
|Turquia 🇹🇷
|0x0
|🇵🇾 Paraguai
|19/06 – 16:00
|Estados Unidos 🇺🇸
|0x0
|🇦🇺 Austrália
|25/06 – 23:00
|Turquia 🇹🇷
|0x0
|🇺🇸 Estados Unidos
|25/06 – 23:00
|Paraguai 🇵🇾
|0x0
|🇦🇺 Austrália
Grupo E
|14/06 – 14:00
|Alemanha 🇩🇪
|0x0
|🇨🇼 Curaçao
|14/06 – 20:00
|Costa do Marfim 🇨🇮
|0x0
|🇪🇨 Equador
|20/06 – 17:00
|Alemanha 🇩🇪
|0x0
|🇨🇮 Costa do Marfim
|20/06 – 21:00
|Equador 🇪🇨
|0x0
|🇨🇼 Curaçao
|25/06 – 17:00
|Equador 🇪🇨
|0x0
|🇩🇪 Alemanha
|25/06 – 17:00
|Curaçao 🇨🇼
|0x0
|🇨🇮 Costa do Marfim
Grupo F
|14/06 – 17:00
|Holanda 🇳🇱
|0x0
|🇯🇵 Japão
|14/06 – 23:00
|Suécia 🇸🇪
|0x0
|🇹🇳 Tunísia
|21/06 – 01:00
|Tunísia 🇹🇳
|0x0
|🇯🇵 Japão
|20/06 – 14:00
|Holanda 🇳🇱
|0x0
|🇸🇪 Suécia
|25/06 – 20:00
|Japão 🇯🇵
|0x0
|🇸🇪 Suécia
|25/06 – 20:00
|Tunísia 🇹🇳
|0x0
|🇳🇱 Holanda
Grupo G
|15/06 – 16:00
|Bélgica 🇧🇪
|0x0
|🇪🇬 Egito
|15/06 – 22:00
|Irã 🇮🇷
|0x0
|🇳🇿 Nova Zelândia
|21/06 – 16:00
|Bélgica 🇧🇪
|0x0
|🇮🇷 Irã
|21/06 – 22:00
|Nova Zelândia 🇳🇿
|0x0
|🇪🇬 Egito
|27/06 – 00:00
|Egito 🇪🇬
|0x0
|🇮🇷 Irã
|27/06 – 00:00
|Nova Zelândia 🇳🇿
|0x0
|🇧🇪 Bélgica
Grupo H
|15/06 – 13:00
|Espanha 🇪🇸
|0x0
|🇨🇻 Cabo Verde
|15/06 – 19:00
|Arábia Saudita 🇸🇦
|0x0
|🇺🇾 Uruguai
|21/06 – 13:00
|Espanha 🇪🇸
|0x0
|🇸🇦 Arábia Saudita
|21/06 – 19:00
|Uruguai 🇺🇾
|0x0
|🇨🇻 Cabo Verde
|26/06 – 21:00
|Cabo Verde 🇨🇻
|0x0
|🇸🇦 Arábia Saudita
|26/06 – 21:00
|Uruguai 🇺🇾
|0x0
|🇪🇸 Espanha
Grupo I
|16/06 – 16:00
|França 🇫🇷
|0x0
|🇸🇳 Senegal
|16/06 – 19:00
|Iraque 🇮🇶
|0x0
|🇳🇴 Noruega
|22/06 – 18:00
|França 🇫🇷
|0x0
|🇮🇶 Iraque
|22/06 – 21:00
|Noruega 🇳🇴
|0x0
|🇸🇳 Senegal
|26/06 – 16:00
|Noruega 🇳🇴
|0x0
|🇫🇷 França
|26/06 – 16:00
|Senegal 🇸🇳
|0x0
|🇮🇶 Iraque
Grupo J
|17/06 – 01:00
|Áustria 🇦🇹
|0x0
|🇯🇴 Jordânia
|16/06 – 22:00
|Argentina 🇦🇷
|0x0
|🇩🇿 Argélia
|22/06 – 14:00
|Argentina 🇦🇷
|0x0
|🇦🇹 Áustria
|23/06 – 00:00
|Jordânia 🇯🇴
|0x0
|🇩🇿 Argélia
|27/06 – 23:00
|Argélia 🇩🇿
|0x0
|🇦🇹 Áustria
|27/06 – 23:00
|Jordânia 🇯🇴
|0x0
|🇦🇷 Argentina
Grupo K
|17/06 – 14:00
|Portugal 🇵🇹
|0x0
|🇨🇩 RD do Congo
|17/06 – 23:00
|Uzbequistão 🇺🇿
|0x0
|🇨🇴 Colômbia
|23/06 – 14:00
|Portugal 🇵🇹
|0x0
|🇺🇿 Uzbequistão
|23/06 – 23:00
|Colômbia 🇨🇴
|0x0
|🇨🇩 RD do Congo
|27/06 – 20:30
|Colômbia 🇨🇴
|0x0
|🇵🇹 Portugal
|27/06 – 20:30
|RD do Congo 🇨🇩
|0x0
|🇺🇿 Uzbequistão
Grupo L
|17/06 – 17:00
|Inglaterra 🏴
|0x0
|🇭🇷 Croácia
|17/06 – 20:00
|Gana 🇬🇭
|0x0
|🇵🇦 Panamá
|23/06 – 17:00
|Inglaterra 🏴
|0x0
|🇬🇭 Gana
|23/06 – 20:00
|Panamá 🇵🇦
|0x0
|🇭🇷 Croácia
|27/06 – 18:00
|Panamá 🇵🇦
|0x0
|🏴 Inglaterra
|27/06 – 18:00
|Croácia 🇭🇷
|0x0
|🇬🇭 Gana