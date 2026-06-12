Seleção, comandada por Carlo Ancelotti, terá oito remanescentes do último mundial e três novidades no time titular
Neste sábado (13) o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026, diante do Marrocos, às 19h, em Nova Jersey. A seleção está no grupo C, junto com Escócia e Haiti, que se enfrentam nesse sábado (13), às 22h.
Amplamente favorita, a seleção comandada por Carlo Ancelotti terá oito remanescentes da última Copa do Mundo de 2022 no provável time titular desta noite, que deve iniciar o jogo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
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As novidades no time titular serão Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, que entraram no lugar de Thiago Silva, Neymar e Richarlison. O segundo jogo será na sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30. As demais partidas deste sábado (13) incluem Catar e Suíça, que se enfrentam às 16h, em Santa Clara, enquanto Haiti e Escócia se enfrentam em Boston, às 22h.