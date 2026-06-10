Destinado aos trabalhadores, o programa oferece aulas gratuitas de exercício s planejados e supervisionados, ampliando o acesso à atividade física

Projeto COFIT democratiza o acesso à atividade física orientada para trabalhadores e comunidade em Rio Claro

O projeto COFIT Unesp Rio Claro, ou Condicionamento Físico para Trabalhadores, é uma iniciativa de extensão da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Rio Claro.

Ele oferece atividade física gratuita, orientada e acessível para trabalhadores, servidores universitários e toda a comunidade da região.

Mais do que um programa de exercícios, o COFIT representa um compromisso social da universidade pública com a promoção da saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da população.

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O projeto parte do princípio de que a prática de atividade física não deve ser um privilégio, mas um direito de todos.

Essa concepção alinha-se com a Constituição Federal de 1988, que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo também o lazer como direito social fundamental.

Ao oferecer gratuitamente oportunidades de prática corporal orientada, o COFIT contribui para efetivar esses direitos.

A iniciativa reduz as barreiras que muitas vezes dificultam o acesso da população a programas de exercício físico de qualidade.

Todos os exercícios são cuidadosamente planejados e supervisionados por uma equipe qualificada.

Isso garante um ambiente seguro, acolhedor e adequado para pessoas com diferentes níveis de condicionamento físico.

Horários e inscrições para o COFIT

Atualmente, o COFIT Unesp Rio Claro atende a comunidade em três turmas distintas.

A Turma 1 ocorre às quartas-feiras, das 15h às 16h. A Turma 2, também às quartas-feiras, das 16h às 17h. Já a Turma 3 acontece às quintas-feiras, das 17h às 18h.

As atividades são totalmente gratuitas e abertas à participação de toda a comunidade, reforçando o compromisso da Unesp com a democratização do acesso à saúde e à atividade física em Rio Claro.

Ao aproximar a universidade da sociedade, o COFIT reafirma o papel social da extensão universitária.

Ele transforma conhecimento científico em ações concretas que beneficiam diretamente a população, construindo uma comunidade mais saudável, ativa e integrada.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer diretamente no campus da Unesp de Rio Claro, localizado na Avenida 24-A, na Bela Vista.

Basta ir em um dos dias e horários das aulas para iniciar a participação. Mais informações podem ser obtidas no perfil @cofit.unesp.rc.