A Câmara Municipal de Rio Claro conta com 19 vereadores

Partido não reivindicará vaga de Tiemi Nevoeiro, que migrou para o PL; suplente Heitor Alves deixa governo municipal e avalia cenário político

A dinâmica dos partidos políticos em Rio Claro apresenta um novo capítulo com a situação do Republicanos. Tradicionalmente, o debate sobre fidelidade partidária envolve a autonomia das siglas, mas o cenário local revela uma postura de desprendimento. Mesmo com a saída da vereadora Tiemi Nevoeiro para o PL, o Republicanos confirmou que não pretende reivindicar a devolução da cadeira no Legislativo para o suplente.

O caso chama a atenção por envolver figuras centrais da política rio-clarense. Até então, o partido vivia a dualidade de integrar a base do governo Gustavo (PSD) enquanto seus representantes na Câmara mantinham postura crítica. Com a mudança de Tiemi, que é pré-candidata a deputada, a vaga teoricamente pertenceria à legenda, mas a orientação para o silêncio teria partido do comando nacional da sigla.

O advogado Heitor Alves foi o candidato de Rio Claro mais votado ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022, com 6.192 votos. Foto: Arquivo JC

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A vereadora Tiemi Nevoeiro foi eleita com 1.393 votos na eleição de 2024 à Câmara Municipal de Rio Claro

Apesar da decisão do partido, a legislação permite que a vaga seja pleiteada pelo próprio suplente ou pelo Ministério Público. Recentemente, Heitor Alves, o primeiro suplente do Republicanos, anunciou sua saída do governo municipal, alegando motivos pessoais. A movimentação abriu espaço para especulações sobre uma possível reviravolta jurídica ou política quanto à ocupação da cadeira na Câmara Municipal.

Questionado sobre a transição de Tiemi Nevoeiro, Heitor Alves declarou que a saída da colega ocorreu por questões políticas e pessoais, o que pode abrir caminhos para novas lideranças dentro da sigla. Paralelamente, o partido convidou o suplente para representar a legenda como candidato a deputado federal, aproveitando o recall de 2022, quando ele foi o candidato mais votado em Rio Claro.