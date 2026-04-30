O prazo final para regularização e emissão do título de eleitor(a) termina no próximo dia 6 de maio. E quem deseja votar nas eleições gerais deste ano têm até este dia para procurar os cartórios eleitorais. Para atender a alta demanda na reta final, os cartórios terão funcionamento ampliado entre os dias 1º e 6 de maio.

No feriado do Dia do Trabalho (nesta sexta-feira, dia 1º), no sábado (2) e no domingo (3), o atendimento será das 9h às 15h. Já na segunda (4), terça (5) e quarta-feira (6), o funcionamento ocorre das 9h às 17h. O atendimento será feito por ordem de chegada, com respeito às prioridades legais. Devem-se levar documento oficial com foto e comprovante de endereço.

De acordo com o chefe do cartório eleitoral da zona 110, Guilherme Taufic, é importante que os cidadãos não deixem para a última hora. “As pessoas estão preocupadas em tirar o título e regularizar a situação estão procurando os cartórios. Tem toda a questão da política, que é muito debatida na sociedade, o que movimenta bastante os eleitores a procurar os cartórios”, comenta em entrevista à rádio JC-FM 89,1.

O prazo é para todos os eleitores, bem como àqueles que buscam emitir o título pela primeira vez, que é o caso dos adolescentes com 15 anos ou mais – para votar, no entanto, precisa ter 16 anos já no primeiro turno das eleições. Para mudar o local de votação, transferência de cidade, atualização de dados e regularização o prazo também é o dia 6 de maio.

“Quem não votou nos últimos três turnos, justificou ou pagou a multa, tiveram o título cancelado e o prazo também vale para estas pessoas, que precisam atualizar os dados para efetivar a regularização. Não basta o pagamento de multas. Para quem apenas deixou de votar em um ou dois turnos, podem fazer a regularização após este prazo”, explica Taufic. As pessoas que não fizeram a biometria em 2019, ficaram com o título cancelado, logo, precisam regularizar.

As pessoas idosas com 70 anos completos não são obrigadas a votar nas eleições, se tornando facultativo. Se não votar, não há nenhum prejuízo. Quem já tem biometria e precisa atualizar dados, podem solicitar pela internet no tse.jus.br até o prazo de 6 de maio. A 110ª Zona Eleitoral de Rio Claro fica na Rua 8 com a Avenida 7, no Centro. A 288ª Zona Eleitoral está localizada à Avenida 13 com a Rua 6, também na região central da cidade.