Movimento internacional promove conscientização e atividades práticas nas rodovias para reduzir sinistros e salvar vidas no trânsito

O Maio Amarelo mobiliza concessionárias de rodovias em Rio Claro e região com uma série de ações especiais voltadas à segurança viária. O movimento internacional busca colocar em pauta a redução de mortes e feridos no trânsito, incentivando condutores a adotarem comportamentos mais prudentes e responsáveis ao volante.

Na região de Rio Claro, a concessionária Eixo SP programou uma atividade educativa para o dia 18 de maio. A ação ocorrerá na Praça de Pedágio de Itirapina, localizada no km 217 da Rodovia Washington Luís (SP-310), das 8h às 10h, na pista sentido Capital.

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Ações de conscientização nas rodovias

Durante a atividade da Eixo SP, motoristas receberão orientações sobre manutenção preventiva e condução segura, além da distribuição de itens cortesia e apoio da Polícia Militar Rodoviária. Segundo Viviane Riveli de Carvalho, coordenadora de Segurança Viária da concessionária, o Maio Amarelo convida a pensar no trânsito como um espaço compartilhado. “Levar informação diretamente ao motorista é uma forma concreta de transformar comportamentos”, destaca.

Já a Arteris Intervias planejou 20 ações ao longo do mês sob o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. O foco é a empatia com públicos vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas. Confira a agenda regional: