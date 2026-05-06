Movimento internacional promove conscientização e atividades práticas nas rodovias para reduzir sinistros e salvar vidas no trânsito
O Maio Amarelo mobiliza concessionárias de rodovias em Rio Claro e região com uma série de ações especiais voltadas à segurança viária. O movimento internacional busca colocar em pauta a redução de mortes e feridos no trânsito, incentivando condutores a adotarem comportamentos mais prudentes e responsáveis ao volante.
Na região de Rio Claro, a concessionária Eixo SP programou uma atividade educativa para o dia 18 de maio. A ação ocorrerá na Praça de Pedágio de Itirapina, localizada no km 217 da Rodovia Washington Luís (SP-310), das 8h às 10h, na pista sentido Capital.
📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z
Ações de conscientização nas rodovias
Durante a atividade da Eixo SP, motoristas receberão orientações sobre manutenção preventiva e condução segura, além da distribuição de itens cortesia e apoio da Polícia Militar Rodoviária. Segundo Viviane Riveli de Carvalho, coordenadora de Segurança Viária da concessionária, o Maio Amarelo convida a pensar no trânsito como um espaço compartilhado. “Levar informação diretamente ao motorista é uma forma concreta de transformar comportamentos”, destaca.
Já a Arteris Intervias planejou 20 ações ao longo do mês sob o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. O foco é a empatia com públicos vulneráveis, como pedestres, ciclistas e motociclistas. Confira a agenda regional:
- 07/05 (16h às 20h): Campanha Acorda Motorista na Rodovia Anhanguera (SP-330, km 163, sentido interior), no Posto 7 Barão de Araras.
- 17/05 (06h30 às 12h): Programa Viva Ciclista (3º Passeio Ciclístico Sest Senat) em Limeira/SP.