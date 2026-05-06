Suspeito admitiu que comprava entorpecentes fora da cidade para consumo próprio e revenda no município

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas em uma barbearia localizada no bairro Parque São Jorge, em Rio Claro. A ação ocorreu após uma denúncia anônima via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), indicando que o estabelecimento estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes relataram ter sentido um forte odor característico de maconha. Durante a abordagem, os policiais identificaram um indivíduo e localizaram duas bolsas próximas a ele. Em uma das bolsas, foram encontradas diversas porções de maconha e uma quantia em dinheiro; na outra, havia uma balança de precisão utilizada para a pesagem da droga.

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Confissão e procedimentos legais

Questionado pelos policiais, o suspeito assumiu a propriedade de todo o material ilícito. Ele confessou que adquiria o entorpecente em outra cidade tanto para uso pessoal quanto para comercializar parte da substância em Rio Claro. O caso configura o crime de tráfico de drogas conforme a legislação vigente.

O proprietário da barbearia também foi ouvido pela guarnição. Em seu depoimento, ele negou qualquer envolvimento com a atividade criminosa, alegando que é comum pessoas entrarem rapidamente em seu estabelecimento ao avistarem viaturas policiais na região.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça, e o material apreendido passará por perícia.