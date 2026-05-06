Luiz Eduardo Almeida da Silva (Dudu), de 9 anos

Ação solidária busca encontrar doador compatível para criança de 9 anos com leucemia; cadastro ocorre na sede da Aspacer no dia 16 de maio

A cidade de Santa Gertrudes recebe, no próximo dia 16 de maio, uma importante campanha de doação de medula óssea focada em ampliar as chances de cura para o pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, o Dudu. Aos 9 anos, o menino rio-clarense foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e necessita urgentemente de um transplante compatível, que deve ocorrer idealmente em até três meses para garantir a eficácia do tratamento.

A coleta será realizada pela equipe externa do Hospital de Amor, de Barretos (SP), das 8h30 às 16h30, na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer). O evento é aberto ao público e visa reforçar o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), aumentando as esperanças não apenas para Dudu, mas para todos que aguardam por um doador.

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Entenda o caso e a urgência do transplante

Dudu é filho de Paulo e Bianca, moradores do Residencial Bianchini, em Rio Claro. O menino já havia celebrado a cura da doença em outubro do ano passado, mas exames de rotina realizados em abril mostraram o retorno do câncer. Diante da recidiva, a equipe médica indicou o transplante como a medida necessária para salvar a vida da criança.

Quem pode participar da campanha de doação de medula óssea

Para se cadastrar, os interessados devem ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado geral de saúde. No dia da ação, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Vale ressaltar que quem já possui cadastro no Redome não precisa coletar sangue novamente, devendo apenas manter seus dados de contato atualizados no sistema nacional.

A mobilização conta com o apoio das Secretarias de Saúde de Santa Gertrudes e Cordeirópolis, do Fundo Social de Solidariedade e da Aspacer, unindo forças regionais em prol da causa.