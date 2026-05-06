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Com sistema de alta pressão em SP, Rio Claro registra mínima de 15.6°C e máxima pode chegar aos 30°C

A previsão do tempo em Rio Claro para esta quarta-feira (06) indica um dia de tempo estável e sem probabilidade de chuva. De acordo com o IPMet, um sistema de alta pressão atua sobre o estado de São Paulo, o que mantém a condição de pouca nebulosidade em toda a região.

As temperaturas apresentam elevação gradual durante o período da tarde. Na manhã de hoje, a estação meteorológica instalada no campus da Unesp registrou a temperatura mínima de 15.6°C.

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Condições climáticas e registros oficiais

Para o restante do dia, a máxima prevista em Rio Claro é de 30°C, consolidando o aquecimento térmico após o amanhecer mais fresco. Os dados são fornecidos oficialmente pela Estação Meteorológica, por meio da parceria entre CEAPLA/IGCE/UNESP e a Prefeitura Municipal de Rio Claro.

Não há alertas de tempestades ou mudanças bruscas no cenário meteorológico para as próximas horas, garantindo a continuidade do céu aberto na Cidade Azul.