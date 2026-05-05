Atividade aconteceu com alunos que participam do curso de cuidador de idosos

Futuros profissionais aprenderam a acionar o socorro de forma eficiente e conheceram as rotinas das equipes de emergência

As bases do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberam, na segunda-feira (4), uma visita técnica de alunos do curso de cuidadores de idosos em Rio Claro. A iniciativa é realizada pela prefeitura municipal e visa qualificar o atendimento prestado por esses futuros profissionais.

Com a atividade, os estudantes puderam conhecer detalhadamente o trabalho realizado pelos dois serviços essenciais. As equipes demonstraram as diferenças fundamentais entre os atendimentos do Samu e do Corpo de Bombeiros, orientando sobre como acionar o socorro de maneira ágil e eficiente em casos de emergência.

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Samu e Corpo de Bombeiros recebem visita técnica de alunos

Importância da formação técnica

De acordo com Daiane Campanela, responsável pelo setor de enfermagem da Fundação Municipal de Saúde, saber identificar o momento correto de acionar o socorro é vital. Ela reforça que passar as informações de forma precisa garante que o atendimento seja executado da melhor maneira possível, algo fundamental para quem lidará diariamente com idosos.

O curso de cuidadores de idosos é realizado em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. A conclusão desta turma está prevista para esta semana, com a entrega dos certificados aos participantes.

Segundo Natália Ramassotti, presidente do Fundo Social, novas turmas serão formadas ao longo do ano. As inscrições para as próximas etapas da capacitação profissional em Rio Claro devem ser abertas em breve pela administração municipal.