Logo do programa Desenrola Brasil. (Crédito: Divulgação)

Renegociação de dívidas beneficia famílias com renda de até cinco salários mínimos em Rio Claro e no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina, nesta segunda-feira (4), a medida provisória que cria o novo Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas é voltado à população que ganha até cinco salários mínimos (atualmente R$ 8.105) e permite a negociação de débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

O programa é uma reformulação da política anterior de renegociação e tem como objetivo principal aliviar o orçamento das famílias, especialmente aquelas com dívidas de alto custo. Os detalhes do novo Desenrola Brasil estão sendo apresentados em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, com a presença do presidente.

Presidente Lula assinou, nesta segunda (4), MP com foco na recuperação financeira de famílias, estudantes e pequenos empreendedores. Foto: Henrique Raynal | CC

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Regras e condições do novo Desenrola Brasil

Para aderir ao programa, os endividados devem procurar os canais oficiais dos bancos e operadoras de cartão de crédito durante a mobilização nacional, que terá duração de 90 dias. A iniciativa prevê descontos significativos, variando de 30% a 90% nas dívidas renegociadas.

Além dos descontos, o cidadão poderá utilizar até R$ 1 mil ou 20% do saldo do FGTS para quitar débitos. O novo Desenrola Brasil oferece crédito para pagar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês, com prazo de parcelamento em até 48 meses.