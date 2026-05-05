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Segundo dados do IPMet e Ceapla/Unesp, a previsão do tempo em Rio Claro aponta estabilidade atmosférica e ausência de chuvas para esta terça-feira (05)

A previsão do tempo em Rio Claro para esta terça-feira (05) indica um cenário de estabilidade em toda a região. De acordo com as análises do IPMet, um sistema de alta pressão atua sobre o estado de São Paulo, o que garante a permanência de tempo firme, com o céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens.

Não há previsão de chuva para o município nas próximas horas. Com a atuação da massa de ar seco, as temperaturas estarão em gradativa elevação ao longo do dia, proporcionando uma tarde mais quente em comparação aos últimos registros.

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Temperaturas registradas e monitoramento meteorológico

Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 15.8°C. Com o predomínio do sol, a máxima prevista para Rio Claro deve atingir os 27°C no período da tarde.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica, por meio da parceria entre o CEAPLA/IGCE/UNESP e a Prefeitura Municipal de Rio Claro, que monitoram as variações climáticas da cidade em tempo real.