Davi Oliveira Seles depende hoje de cuidados integrais

Evento na Vila do Chopp arrecada fundos para o tratamento do baterista de 19 anos; bandas Rock A2 e La Familia se apresentam na terça-feira

Está programado para a próxima terça-feira, 12 de maio, um show beneficente em prol do músico Davi Oliveira Seles, de 19 anos. O evento será realizado na Vila do Chopp (Avenida 42 particular, número 222 – Vila Operária), com ingressos ao preço de entrada de R$ 10,00 para auxiliar nos custos do tratamento do jovem.

A programação musical contará com as bandas Rock A2 e La Familia, que se apresentam das 19h30 às 23h30. A iniciativa busca mobilizar a comunidade de Rio Claro em torno da história de Davi, ex-baterista da banda ‘Velha Infância’, que enfrenta um processo de recuperação após problemas de saúde.

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Entenda o caso do músico Davi Seles

No dia 31 de dezembro do ano passado, Davi sofreu um primeiro AVC e permaneceu 54 dias hospitalizado. O jovem, que sempre teve boa saúde, hoje enfrenta sequelas graves: não fala, utiliza cadeira de rodas e está com o lado direito paralisado, dependendo de cuidados integrais da família.

Atualmente, ele faz fisioterapia uma vez por semana no Centro Especializado em Reabilitação “Princesa Victoria” e aguarda vaga para iniciar fonoaudióloga. As despesas diárias, que incluem o uso de fraldas e cuidados constantes, motivaram a organização deste show beneficente. Durante o dia, a mãe, Thais, cuida do jovem, e à noite a responsabilidade fica com a irmã de 18 anos, enquanto a mãe trabalha.

Para quem deseja colaborar além do evento, é possível entrar em contato com a mãe pelo telefone (19) 98837-2392 ou realizar uma doação via PIX. A chave é o CPF 040.019.565-86, em nome de Thais Cristina Seles Novaes.