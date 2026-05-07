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Sistema de alta pressão mantém o céu com pouca nebulosidade e sem chuva na região

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro para esta quinta-feira (07) indica que não haverá alteração nas condições climáticas. O sistema de alta pressão continua atuando com força em todo o estado de São Paulo, o que garante a manutenção do tempo estável em nossa região.

A tendência é de um dia com pouca nebulosidade e sem qualquer previsão de chuva para a cidade. Com o céu aberto, as temperaturas seguem em elevação gradual, atingindo picos de calor durante o período da tarde.

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Temperaturas registradas e monitoramento

Na manhã de hoje, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 14.6°C. No entanto, o calor deve ganhar força nas próximas horas, com a máxima prevista para hoje chegando aos 33°C em Rio Claro.

Os dados meteorológicos que fundamentam esta previsão são fornecidos diariamente pela Estação Meteorológica, através da parceria entre CEAPLA/IGCE/UNESP e a Prefeitura Municipal de Rio Claro.