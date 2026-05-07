Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis

Unidade de saúde estará aberta das 8h às 15h para atualização da caderneta e doses contra a gripe

Moradores de Rio Claro que possuem alguma dose pendente no calendário de imunização têm a oportunidade de regularizar a situação neste sábado (9). A Fundação Municipal de Saúde realiza um plantão de vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Avenida 29, que funcionará em horário especial.

A unidade estará aberta das 8 às 15 horas para atender a população com todas as vacinas do calendário nacional, incluindo a dose contra a gripe. É importante ressaltar que o atendimento é aberto a todos os cidadãos, mesmo para aqueles que não residem na região do Bairro do Estádio.

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Exames e cronograma de plantões

Além da imunização, a UBS da Avenida 29 realizará exames de Papanicolau em pacientes que já possuem agendamento prévio. Para a vacinação, não é necessário agendar: basta comparecer ao local portando um documento de identidade e a caderneta de vacinação.

A iniciativa faz parte do cronograma da Fundação Municipal de Saúde, que abre uma UBS diferente a cada sábado. Para o mês de maio, as próximas unidades a receberem o plantão são: UBS Wenzel (dia 16), UBS Cervezão (dia 23) e UBS Vila Cristina (dia 30). Os exames preventivos devem ser marcados pelo telefone do Cadu (0800 019 0505) ou na própria unidade.