Imagem Ilustrativa

Mudança visa agilizar o serviço e otimizar o trabalho das equipes da Secretaria do Meio Ambiente em diversas regiões da cidade

A coleta de lixo em Rio Claro passará por mudanças significativas em aproximadamente 20 bairros a partir da próxima segunda-feira (11). A alteração abrange novos dias e horários para a retirada dos resíduos domiciliares, conforme anunciado pela prefeitura municipal.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Leandro Geniseli, a medida busca o melhor aproveitamento das equipes de trabalho. “Estamos realizando essas alterações para que os serviços, que em alguns bairros demoravam para ser concluídos, sejam feitos mais rapidamente”, informou o secretário.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Cronograma de dias e horários por bairro

Para os moradores do Jardim São Caetano 2, Jardim Regina Picelli, Boa Esperança e Condomínio Vila Vitta, a coleta de lixo em Rio Claro será realizada agora às segundas, quartas e sextas-feiras, com início a partir das 7 horas.

Já no Jardim Kennedy, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera e Jardim América (no trecho compreendido entre a Avenida 50 e a Avenida 60), o serviço de coleta ocorrerá também às segundas, quartas e sextas-feiras, porém no período noturno, a partir das 17 horas.

Alterações para terças, quintas e sábados

Outro grupo de bairros terá o recolhimento efetuado às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 17 horas. Esta escala contempla o bairro Cidade Nova, Residencial San Marino, Residencial Campos Verdes, Condomínio Vista Alegre, Jardim Inocoop, Chácara Lusa, Residencial Quebec e Residencial Vila Verde 2.

A prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos aos novos horários para colocar o lixo na calçada apenas próximo ao momento da passagem do caminhão, evitando que os sacos sejam rasgados ou espalhados.