O visitante pode localizar o jazigo utilizando o Google Maps (Foto: Divulgação)

Grupo Zelo prepara missa, recepção com suporte tecnológico para os visitantes do Memorial Cidade Jardim neste domingo

O Grupo Zelo, maior empresa de serviços funerários do Brasil, realiza neste domingo de Dia das Mães uma programação especial no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro (SP). Com o objetivo de proporcionar um ambiente de conforto e carinho, a unidade preparou ações focadas no acolhimento das famílias que desejam prestar homenagens e preservar a memória dos entes queridos.

A programação religiosa terá início logo cedo, com uma missa às 10h30, convidando os visitantes a um momento de oração e reflexão sobre o amor materno. Durante todo o dia, as equipes locais do Grupo Zelo estarão de prontidão para realizar ações de acolhida, oferecendo suporte e orientação aos visitantes que passarem pelo local, além de cuidados com a saúde e bem-estar, como aferição de pressão arterial, sessões de massagem e a distribuição de brindes especiais para as famílias.

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Homenagens e tecnologia

Um dos destaques da data é a “Árvore da Homenagem”, que estará disponível durante todo o horário de funcionamento. No espaço, o público poderá escrever e pendurar mensagens dedicadas às mães, transformando o sentimento de saudade em uma manifestação coletiva de afeto.

Para facilitar a visitação e garantir mais comodidade, o cemitério disponibiliza o serviço de geolocalização de jazigos via WhatsApp. Através dessa tecnologia, o visitante pode localizar o jazigo exato utilizando o Google Maps. Para utilizar o serviço, basta enviar uma mensagem para o número (31) 99769-8770, interagir com o assistente virtual “Grupo Zelo Mapa Cemitério” e informar o nome do cemitério e os dados da pessoa falecida.

Serviço: Dia das Mães no Memorial Cidade Jardim

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Local: Avenida 53, nº 125 – Jardim Residencial Copacabana, Rio Claro/SP

Horário de funcionamento: 7h30 às 17h30

Programação