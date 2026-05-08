Tempo aberto a parcialmente nublado

Mudança no tempo ocorre a partir de sábado com previsão de trovoadas e declínio térmico na região

A previsão do tempo para Rio Claro indica que a sexta-feira começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. De acordo com o IPMet, as temperaturas permanecem estáveis hoje, com mínima registrada de 18.6°C no campus da Unesp e máxima prevista de 33°C.

No entanto, o cenário muda no sábado. O final de semana começa com tempo instável em todo o estado devido à chegada de uma frente fria. O sistema deve se manter mais ao sul, mas provocará muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas, atingindo principalmente as regiões leste, onde se localiza Rio Claro, além do oeste, centro-oeste e sul paulista.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Chegada de massa de ar polar e queda na temperatura

Para o domingo, a previsão indica que a frente fria se deslocará pelo estado em direção ao Rio de Janeiro. Durante a passagem, a condição de instabilidade persiste, com áreas de chuvas isoladas que podem ser ocasionalmente fortes em alguns pontos.

Com a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal de origem polar, ocorrerá um acentuado declínio das temperaturas a partir da noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Essa condição de frio deve se manter em parte da próxima semana. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).