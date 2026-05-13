Sertão Encantando estará no Sesi Rio Claro de quinta a domingo

Peça teatral inspirada nas tradições populares acontece de quinta a domingo; programação inclui oficinas de arte para o público

O Centro Cultural Sesi Rio Claro recebe, de quinta-feira (14) a domingo (17), o espetáculo infantil “Sertão Encantado”. Com quatro sessões gratuitas, a peça desembarca na cidade trazendo uma história repleta de sonhos, música e elementos do folclore regional.

As apresentações estão agendadas para as 14 horas na quinta e na sexta-feira, enquanto no sábado e no domingo o espetáculo começa às 16 horas. Os interessados em prestigiar a produção devem realizar a reserva antecipada dos ingressos por meio do portal oficial Meu Sesi.

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Trama e personagens do Sertão Encantado

A narrativa acompanha Rosinha, uma menina que se encanta pela voz de Pirilampo às margens do Rio Araguaia. Em uma jornada de descoberta, Rosinha e seus amigos, Zé e Maria, buscam os conselhos do Sr. Cumará, o feiticeiro do sertão. A trama se desenvolve entre poções e reviravoltas quando o próprio feiticeiro se vê envolvido na história de amor dos protagonistas.

Oficinas de arte gratuitas

Além das sessões de teatro, o Sesi Rio Claro inicia neste fim de semana uma programação de oficinas de arte. A primeira atividade ocorre no sábado (16), às 14h30, na Sala Cênica, com foco em brincadeiras tradicionais e xilogravura. A iniciativa visa aproximar crianças e famílias do universo estético apresentado no palco.

As oficinas também possuem entrada franca, mediante reserva pelo Meu Sesi.

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