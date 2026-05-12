Um recém-nascido foi encontrado dentro da lixeira de um banheiro do Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras

Recém-nascido foi localizado por funcionárias da limpeza no Hospital São Leopoldo Mandic e apresentava quadro de hipotermia

Um recém-nascido foi encontrado dentro da lixeira de um banheiro do Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras, na manhã desta terça-feira (12). A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e causou comoção na unidade de saúde.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada via Copom após o bebê ser localizado por funcionárias que realizavam a limpeza do banheiro. O recém-nascido apresentava quadro de hipotermia no momento em que foi achado, mas reagia aos estímulos e recebeu atendimento médico imediato pela equipe do hospital.

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Investigação e prisão da suspeita

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher como tentativa de infanticídio. De acordo com os dados fornecidos pela Polícia Militar, a mãe da criança, uma jovem de 21 anos, foi identificada e presa em flagrante logo após o ocorrido.

Atualmente, a mulher permanece internada sob custódia na Santa Casa de Araras. O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil para apurar as circunstâncias do abandono do recém-nascido no Hospital São Leopoldo Mandic.

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