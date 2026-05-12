Agressão ocorreu no Jardim Paulista II e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal na noite de sábado
Um homem de 49 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) após agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro Jardim Paulista II, em Rio Claro. O caso de violência doméstica foi registrado na noite de sábado (9), véspera de Dia das Mães, após o agressor retornar à residência em estado alterado.
De acordo com o depoimento da vítima, o filho saiu de casa durante a tarde e voltou por volta das 21h apresentando sinais de embriaguez e uso de entorpecentes. Sem motivação aparente, o autor passou a proferir ameaças de morte e iniciou as agressões físicas, atingindo o braço esquerdo da idosa com um soco e, posteriormente, com golpes de um cabo de vassoura.
Prisão em flagrante e assistência à vítima
Ao chegarem no imóvel, os guardas municipais localizaram o suspeito, que admitiu ter perdido o controle durante uma discussão e confessou as agressões contra a genitora. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo.
A idosa ferida foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida 29. Já o agressor foi levado ao plantão policial, onde a autoridade ratificou a prisão em flagrante, mantendo-o à disposição da Justiça na carceragem local.
A Guarda Civil Municipal de Rio Claro reforça que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelos telefones 153 ou 0800 771 1532, com garantia de sigilo absoluto.