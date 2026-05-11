Detalhe do dedo da criança preso em um anel de aço grosso, que causava compressão e desconforto

Menor recebeu atendimento especializado no quartel da Avenida Brasil após incidente doméstico com objeto metálico

Uma criança precisou de atendimento especializado do Corpo de Bombeiros de Rio Claro após prender o dedo em uma tampa metálica de garrafa. O incidente mobilizou a equipe de resgate da unidade localizada na Avenida Brasil, para onde o menor, chamado Artur, foi levado pela mãe em busca de socorro imediato.

Ao chegar ao quartel, os profissionais iniciaram os procedimentos técnicos para a retirada do objeto. A prioridade da equipe foi garantir a segurança e o bem-estar da criança durante todo o processo de intervenção.

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Procedimento técnico e salvamento

Durante o atendimento, Artur permaneceu no colo da mãe, uma medida estratégica adotada pelos militares para proporcionar conforto emocional e reduzir o estresse da situação. Para remover a tampa metálica sem causar lesões, o Corpo de Bombeiros utilizou uma micro retífica.

Artur, ao lado da mãe, mostra a mão livre do objeto e sorri junto à equipe do Corpo de Bombeiros que realizou o socorro

A ferramenta permitiu a realização de um corte progressivo na estrutura metálica. Os bombeiros aplicaram técnicas específicas de precisão para evitar qualquer tipo de ferimento adicional ao dedo da criança durante o uso do equipamento.

Após alcançar um ponto de corte seguro, os militares realizaram a quebra controlada do metal, liberando o dedo da vítima com sucesso. Ao final da operação, Artur e sua mãe agradeceram o empenho da equipe de salvamento pelo atendimento prestado.