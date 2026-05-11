Menor recebeu atendimento especializado no quartel da Avenida Brasil após incidente doméstico com objeto metálico
Uma criança precisou de atendimento especializado do Corpo de Bombeiros de Rio Claro após prender o dedo em uma tampa metálica de garrafa. O incidente mobilizou a equipe de resgate da unidade localizada na Avenida Brasil, para onde o menor, chamado Artur, foi levado pela mãe em busca de socorro imediato.
Ao chegar ao quartel, os profissionais iniciaram os procedimentos técnicos para a retirada do objeto. A prioridade da equipe foi garantir a segurança e o bem-estar da criança durante todo o processo de intervenção.
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Procedimento técnico e salvamento
Durante o atendimento, Artur permaneceu no colo da mãe, uma medida estratégica adotada pelos militares para proporcionar conforto emocional e reduzir o estresse da situação. Para remover a tampa metálica sem causar lesões, o Corpo de Bombeiros utilizou uma micro retífica.
A ferramenta permitiu a realização de um corte progressivo na estrutura metálica. Os bombeiros aplicaram técnicas específicas de precisão para evitar qualquer tipo de ferimento adicional ao dedo da criança durante o uso do equipamento.
Após alcançar um ponto de corte seguro, os militares realizaram a quebra controlada do metal, liberando o dedo da vítima com sucesso. Ao final da operação, Artur e sua mãe agradeceram o empenho da equipe de salvamento pelo atendimento prestado.