Rio Claro inicia campanha do agasalho

Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade arrecada roupas, cobertores e alimentos para famílias carentes e animais de estimação

O município de Rio Claro deu início à Campanha do Agasalho 2026, trazendo uma novidade solidária nesta edição: a arrecadação de roupinhas para pets. A iniciativa busca ampliar a rede de proteção durante o período de baixas temperaturas, garantindo o bem-estar de toda a família, incluindo os animais.

“Além do cuidado com as pessoas, estamos pensando também em seus animais”, afirma Natália Ramassotti, presidente do Fundo Social de Solidariedade, entidade responsável pela coordenação, coleta e distribuição dos materiais no município.

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O que doar e onde entregar

A população pode contribuir com a Campanha do Agasalho 2026 doando roupas masculinas, femininas e infantis, além de cobertores, sapatos e acessórios, como luvas e toucas. O Fundo Social também reforça a importância da doação de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas para atender às demandas da cidade.

As doações devem ser entregues nos postos fixos instalados no Paço Municipal, Núcleo Administrativo Municipal (NAM), Centro de Qualificação Profissional, Centro Cultural e no próprio Barracão Solidário.

Para quem possui grandes quantidades de materiais e não consegue realizar o transporte, o Fundo Social disponibiliza uma equipe de retirada. Basta entrar em contato pelo telefone (19) 3526-7171 para agendar a coleta. A retirada dos materiais para as famílias cadastradas ocorrerá no Barracão da Solidariedade, localizado na Rua 1B, 411, no bairro Cidade Nova.