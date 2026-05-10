Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

O Instituto de Previdência de Rio Claro prorrogou para até 22 de maio a regularização do cadastro de todos os servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas. O prazo deve ser seguido obrigatoriamente pelos funcionários uma vez que, em caso de não houver a participação no censo, poderá acarretar em problemas junto ao poder público e perder o pagamento dos benefícios.

O decreto assinado pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) prevê a suspensão dos salários, benefício de aposentadoria ou pensão para aqueles que não se regularizarem. O corte poderá ocorrer no próximo mês de junho. De acordo com o IPRC, o objetivo é recensear 100% da massa de segurados, então foi disponibilizado um novo e último prazo de prorrogação para dar a oportunidade de os segurados regularizarem seus cadastros.

O Ministério da Previdência Social determina que o censo previdenciário ocorra no mínimo a cada cinco anos, e que o RPPS deverá manter os dados cadastrais e funcionais atualizados. Essa medida visa reduzir os riscos de inconsistências e fraudes, e assegurar a correta concessão e manutenção de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, de acordo com as normas atuariais e legais vigentes.

Essa prorrogação é apenas na modalidade on-line, através do site censoiprcrioclaro.com.br. O prazo para o presencial já foi finalizado, mas o servidor que tiver dificuldade poderá estar comparecendo presencialmente na sede do IPRC para solicitar auxílio. O endereço é o Rua 6, nº 3265 – Alto do Santana, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O IPRC tem um total de 5.552 servidores cadastrados, mas 5.508 já realizaram a regularização, o que corresponde a 90,20% da base cadastral. Dentro dos que já realizaram o Censo, 659 servidores estão com o cadastro reprovado devido a alguma pendência documental, e esse prazo de prorrogação também possibilita a regularização desses cadastros. Mais informações no IPRC: WhatsApp (31) 9 9081-5781 e telefone 0800 006 7873.

Devem participar do Censo Previdenciário todos os servidores públicos efetivos, incluindo ativos, aposentados (inativos) e pensionistas, vinculados ao Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, à Câmara Municipal de Rio Claro, ao DAAE, à Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, ao IPRC e à Prefeitura Municipal de Rio Claro. A obrigatoriedade se estende também aos servidores que estejam afastados, licenciados ou cedidos, conforme estabelecido no Decreto nº 13.743 de 06 de janeiro de 2026.