Mulher denuncia crime após jazigo do pai ser alvo de criminosos na quadra 19 da necrópole pública

Um caso de furto em cemitério mobilizou as autoridades policiais em Rio Claro após uma mulher constatar que a porta do túmulo onde seu pai está sepultado foi levada por criminosos. O jazigo alvo da ação está localizado na quadra 19 do Cemitério Municipal São João Batista.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o crime foi percebido recentemente, gerando indignação pela violação do espaço. Após o registro da ocorrência, a mulher deve apresentar o boletim de ocorrência à Prefeitura Municipal para que a estrutura possa ser recolocada e os procedimentos administrativos internos sejam devidamente realizados pela administração pública.

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Insegurança e manutenção no Cemitério Municipal

Questionados sobre o ocorrido, funcionários da Secretaria responsável informaram que não presenciaram a ação dos criminosos no momento do furto. O episódio reforça a preocupação de familiares com a segurança e a preservação da memória dos entes queridos no local.

O caso de furto em cemitério segue para investigação, e a orientação para proprietários de jazigos que notarem irregularidades é que procurem imediatamente o plantão policial para o registro formal da queixa.