Ações distintas nos bairros Consolação e Jardim Maria Cristina resultaram na recuperação de motocicletas e na detenção de suspeitos

A recuperação de motocicletas mobilizou as forças de segurança de Rio Claro em diferentes regiões da cidade entre a noite de terça-feira (05) e a madrugada dessa quarta-feira (06). Na primeira ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem de 42 anos suspeito de furtar um veículo no bairro Consolação. A abordagem ocorreu por volta das 02h30, na região da antiga estação ferroviária, quando os agentes flagraram o indivíduo empurrando uma moto vermelha pela área central.

Durante a averiguação, o homem confessou o crime e relatou aos guardas que pretendia trocar o veículo por entorpecentes. A ação criminosa foi confirmada por meio de câmeras de monitoramento instaladas na região. Um detalhe que chamou a atenção da equipe foi que o suspeito tentou despistar os agentes trocando de camiseta dentro da viatura, mas a manobra foi percebida.

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Veículos foram devolvidos aos proprietários

A vítima do crime no bairro Consolação só tomou conhecimento do fato após ser avisada pela Guarda Municipal. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário, enquanto o acusado permanece preso e à disposição da Justiça.

Simultaneamente, a Polícia Militar obteve sucesso na recuperação de motocicletas durante patrulhamento no Jardim Maria Cristina. Os policiais suspeitaram de um homem em frente a uma residência com o portão aberto. No local, os agentes localizaram uma moto Yamaha Factor roxa, que estava sem placa.

Ao consultarem o número do chassi, os policiais confirmaram que o veículo era produto de roubo. Um morador da residência alegou ter comprado a moto pelo valor de R$ 1.200,00. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, o veículo foi restituído à família da vítima e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil para apurar a receptação.