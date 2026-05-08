Operação Caminhos Seguros intensifica conscientização e prevenção contra a exploração de crianças e adolescentes no município

O mês de maio é marcado pela campanha Maio Laranja, uma iniciativa fundamental para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Em entrevista à JC FM, o Cabo Cristianini, do 37º BPM/I, destacou a importância da conscientização e detalhou as ações da corporação no período. A mobilização nacional tem como símbolo o dia 18 de maio, instituído por lei federal em memória ao caso de uma criança brutalmente assassinada no Espírito Santo em 1973.

Segundo o Cabo Cristianini, os dados sobre violência sexual no Brasil são alarmantes: a cada quatro casos registrados, três envolvem crianças ou adolescentes. Além disso, estatísticas de 2025 apontam que uma criança desaparece no país a cada 20 minutos, totalizando uma média de 66 desaparecimentos diários. Estados como São Paulo e Minas Gerais lideram esses índices preocupantes, muitas vezes relacionados ao tráfico de pessoas e exploração sexual.

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Operação Caminhos Seguros e Segurança Digital

Para enfrentar essa realidade, a Polícia Militar executa a operação “Caminhos Seguros”, que foca em ações preventivas, palestras em escolas e intensificação da ronda escolar. Diferente de operações repressivas tradicionais, o objetivo aqui é a educação e o diálogo com o público-alvo e seus responsáveis. O aliciamento digital também é um ponto de atenção, com criminosos utilizando redes sociais e inteligência artificial para extorquir e chantagear menores.

As autoridades orientam que os pais mantenham vigilância constante, inclusive no ambiente digital, evitando que crianças utilizem celulares sozinhas, especialmente durante a madrugada. “A denúncia é o principal mecanismo de defesa da infância”, reforça o Cabo. Casos de suspeita ou flagrante devem ser comunicados imediatamente através do Disque 100 ou pelo telefone de emergência 190.