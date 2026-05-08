Entrada principal do Paço Municipal, localizado na Rua 3 entre as Avenidas 3 e 5. Foto: Arquivo JC

Inscrições para diversos cargos de níveis médio e superior seguem abertas até o dia 18 de maio pelo site da organizadora

A Prefeitura Municipal de Rio Claro está com inscrições abertas para um novo concurso público visando o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame destaca-se pela oferta de 100 vagas para o cargo de Agente Educacional na Secretaria Municipal de Educação, além de oportunidades em diversas outras áreas do quadro permanente de servidores municipais.

As oportunidades deste concurso público abrangem funções como Agente Escolar, Fiscal de Tributos, Advogado (para atuação no CREAS), Analista em Tecnologia da Informação, Educador Esportivo e Tradutor e Intérprete de Libras. As remunerações variam de R$ 2.048,41 a R$ 7.193,63, acrescidas de vale-alimentação no valor de R$ 1.028,50 e vale-transporte opcional.

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Inscrições e provas do concurso público

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da organizadora Avança SP (www.avancasp.org.br) até o dia 18 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 62,06 para cargos de nível médio e R$ 83,09 para nível superior, com vencimento do boleto previsto para o dia 19 de maio.

A aplicação da prova objetiva para todas as funções está agendada para o dia 14 de junho. Para o cargo de Advogado, o edital prevê ainda a realização de prova discursiva e avaliação de títulos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para a maioria dos cargos, exceto para Educador Esportivo, que cumpre 20 horas.

O certame possui validade de dois anos após a homologação, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade da administração municipal.