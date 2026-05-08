Passagem inferior do viaduto ficará fechada para o tráfego de veículos no sentido Centro/Bairro

Neste sábado (9) e domingo (10) o conhecido Trevo da Viviani estará totalmente interditado nos dois sentidos para passagem de veículos, ciclistas e pedestres. O trânsito Bairro/Centro e Centro/Bairro será desviado para as rotas alternativas que são:

– Pontilhão do Bonsucesso, na Avenida Castelo Branco, que estará liberado nos dois sentidos;

– Pontilhão do Inocoop, na Rua 21 (liberado nos dois sentidos)

– Trevo das 3 Fazendas, no Km 172 da Rodovia Washington Luís.

As alterações fazem parte do cronograma das obras de implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da Washington Luiz (SP-310), que visam aumentar a fluidez do trânsito e a segurança viária.

Na segunda-feira (11), o trânsito será liberado em ambas as direções.

O fechamento completo da passagem no Trevo da Viviani neste final de semana será necessária para ao lançamento das vigas de sustentação das novas faixas na rodovia.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de rodovias que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul.