Goleiro Bruno foi preso Foto: Divulgação / Polícia Militar do Rio de Janeiro

Ex-atleta estava foragido há dois meses e foi detido pela Polícia Militar; prisão ocorreu após viagem para jogo contra o Velo Clube

Nesta quinta-feira (7), Bruno Fernandes das Dores de Souza, conhecido como goleiro Bruno, foi preso no Rio de Janeiro. O ex-atleta estava foragido do sistema judiciário, uma vez que possuía um mandado de prisão em aberto há dois meses.

Durante a abordagem realizada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bruno não ofereceu resistência e colaborou com os agentes que efetuaram a detenção. O mandado de prisão havia sido expedido originalmente no dia 5 de março.

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Descumprimento de medidas judiciais

A ordem de prisão foi emitida após o goleiro Bruno perder o benefício da liberdade condicional. A regressão de regime ocorreu devido ao descumprimento de uma das condições impostas: ele deixou o estado do Rio de Janeiro sem a devida autorização da Justiça para viajar ao Acre.

O motivo da viagem ao norte do país foi para representar o Vasco-AC em uma partida contra o Velo Clube, válida pela Copa do Brasil. O confronto esportivo aconteceu no dia 19 de fevereiro, na ocasião o Velo Clube, garantiu a sua classificação, após o empate em 1 a 1, o Rubro Verde na disputa por pênaltis em 3 a 2.

Após a captura, Bruno Fernandes foi conduzido à 125ª DP em São Pedro da Aldeia-RJ. Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada para a 127ª DP, localizada em Búzios, também no estado do Rio de Janeiro, para o devido cumprimento do mandado.