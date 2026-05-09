David Domingues de Oliveira

Um acidente entre duas motocicletas terminou com a morte de David Domingues de Oliveira na madrugada deste sábado (9), em Rio Claro.

Segundo boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 23h30 de sexta-feira (8) no cruzamento da Rua 14 com a Avenida da Saudade, no bairro Estádio. Guardas civis foram acionados via CCOM e encontraram as vítimas sendo socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

De acordo com o registro policial, testemunhas e demais vítimas apontam que a vítima fatal seguia pela Rua 14 e teria avançado o sinal de parada obrigatória no cruzamento, atingindo a outra moto que trafegava pela Avenida da Saudade.

David Domingues de Oliveira foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado durante a madrugada deste sábado (9). As outras vítimas sofreram ferimentos e receberam atendimento médico.

A Polícia Civil requisitou exames periciais no local e nos veículos envolvidos. O caso será investigado. Ainda não há informações de velório e sepultamento da vítima. Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de David.