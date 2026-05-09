Ações no Jardim Cidade Azul e Santa Terezinha resultaram na apreensão de cocaína, quase três quilos de maconha e dinheiro; suspeitos tentaram fugir

A Polícia Militar de Rio Claro registrou duas ocorrências distintas de tráfico de drogas que resultaram em prisões na noite dessa sexta-feira (08). As ações ocorreram nos bairros Jardim Cidade Azul e Santa Terezinha, envolvendo perseguições e apreensão de entorpecentes.

No primeiro caso, durante patrulhamento de rotina no Jardim Cidade Azul, um homem chamou a atenção dos policiais ao fugir correndo ao perceber a viatura. Após perseguição, ele foi abordado em um terreno baldio, onde foram encontrados dezenas de microtubos com cocaína e quase mil reais em dinheiro trocado.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável.👉 Acesse e participe gratuitamente:https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Perseguição do BAEP e apreensão de maconha

A segunda ocorrência de tráfico de drogas envolveu equipes do BAEP, que receberam uma denúncia sobre o transporte de entorpecentes para abastecer pontos de venda. O motorista do veículo suspeito desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade por diversas ruas, inclusive pela contramão, colocando pedestres em risco.

Durante o trajeto, o suspeito arremessou tijolos de maconha pela janela do carro. A perseguição terminou no bairro Santa Terezinha, onde o homem foi cercado. No interior do veículo, os policiais localizaram cocaína, mais maconha, dinheiro e quatro aparelhos celulares.

Encaminhamento ao Plantão Policial

No caso do Jardim Cidade Azul, o suspeito admitiu a venda de drogas e tentou fugir novamente no momento da prisão, sendo contido. Já na ocorrência do Santa Terezinha, o detido confessou que levaria o material para a cidade de Araras.

Ambos os envolvidos passaram por atendimento médico por precaução – no segundo caso, devido a uma colisão durante a fuga – e foram encaminhados ao Plantão Policial. Os dois homens permaneceram presos à disposição da Justiça e responderão pelo crime de tráfico de drogas.