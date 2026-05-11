Estelionato pelo WhatsApp e transferência indevida em corretora de seguros mobilizam autoridades; vítimas perderam mais de R$ 1.200 no total

A Polícia Civil de Rio Claro investiga dois casos recentes de golpes financeiros que resultaram em prejuízos para moradoras da cidade. No primeiro registro, uma mulher foi vítima de estelionato após criminosos utilizarem uma foto de sua filha, retirada das redes sociais, para solicitar dinheiro pelo WhatsApp. Os golpistas convenceram a vítima a salvar um novo número e realizar o pagamento de supostos boletos, totalizando uma perda de mais de mil reais.

O crime só foi descoberto quando a filha apareceu pessoalmente na residência da mãe e negou qualquer pedido de transferência. O caso foi registrado no Plantão Policial e serve de alerta sobre a modalidade de “falso familiar” que tem crescido na região.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Investigação de transferência indevida em corretora

Além do estelionato familiar, outro tipo de golpe financeiro foi relatado à polícia por uma mulher que tentava quitar um boleto em uma corretora de seguros. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu que duzentos reais foram transferidos de sua conta, via Pix, diretamente para a conta pessoal da funcionária que realizava o atendimento.

A vítima informou que possui o comprovante da operação e o apresentará às autoridades para auxiliar na investigação. A polícia agora apura se o ocorrido foi um erro operacional ou uma ação deliberada de má-fé durante o procedimento de pagamento.

Orientações para evitar fraudes com Pix

As autoridades de Rio Claro reforçam que, para evitar cair em golpes financeiros, o cidadão deve sempre confirmar a identidade do interlocutor por meio de ligação de voz ou chamada de vídeo antes de realizar qualquer transferência. No caso de pagamentos presenciais ou com auxílio de terceiros, é fundamental conferir o nome do destinatário na tela de confirmação do aplicativo bancário antes de digitar a senha.