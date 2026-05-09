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Mudança no tempo traz queda nas temperaturas e instabilidade para a região

O fim de semana terá mudança nas condições do tempo em Rio Claro, com sábado (09) de calor e predomínio de nuvens, seguido por um domingo (10) com queda nas temperaturas e previsão de chuva. A instabilidade avança sobre a região após um período de clima estável.

De acordo com o Climatempo, este sábado começou com mínima de 19°C e deve registrar máxima de 31°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas ainda sem ocorrência de precipitações. Os ventos sopram de nordeste a cerca de 10 km/h, com umidade do ar em torno de 77%.

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Instabilidade e queda de temperatura em Rio Claro

Já no domingo, o cenário muda com avanço da instabilidade. O dia deverá ter sol entre algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva durante o dia e também à noite. A temperatura apresenta queda significativa, variando entre 15°C e 22°C, configurando um clima mais ameno em comparação ao sábado.

O volume estimado é de 9,4 milímetros de chuva, com 77% de probabilidade de precipitação na cidade. A umidade do ar sobe para 97%, enquanto os ventos passam a soprar do sudoeste, a aproximadamente 7 km/h. A previsão indica, portanto, um fim de semana de contraste em Rio Claro.