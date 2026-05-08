Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por ‘risco de contaminação microbiológica’. Foto: Reprodução / Instagram

A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o recolhimento de produtos da marca Ypê do lote específico com final “1” pegou consumidores de surpresa na última quinta-feira (7).

A determinação vale para produtos como lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca. A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário. Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).

Em Rio Claro, profissionais que atuam na Vigilância Sanitária, percorreram na tarde desta sexta (8) estabelecimentos: “Recebemos o documento oficial que veio do Estado e encaminhamos aos técnicos nossos que estão fazendo a verificação de acordo com a rotina de inspeção. Se acharmos o produto faremos a interdição do mesmo mas durante a tarde nada foi encontrado. Acreditamos que após a ampla divulgação na mídia os próprios responsáveis dos comércios estão fazendo a retirada”, afirmou Aguinaldo Pedro da Silva, coordenador da Vigilância Sanitária de Rio Claro.

Atenção

A Anvisa orienta os consumidores que tenham em casa os produtos dos lotes especificados a suspenderem o uso imediatamente.

O que diz a empresa

Em nota, a Ypê manifestou “indignação com a decisão”, classificou a medida como “arbitrária e desproporcional” e informou que vai recorrer.