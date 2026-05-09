A força industrial da região de Rio Claro mais uma vez se reflete nos números da balança comercial. Os dados de abril mostram um cenário extremamente positivo para a economia regional, com saldo comercial superior a US$ 133 milhões, resultado da combinação entre crescimento expressivo das exportações e redução significativa das importações. O desempenho confirma a competitividade das empresas instaladas na área de atuação da Diretoria Regional do CIESP em Rio Claro e reforça a importância estratégica da indústria para a geração de riqueza, empregos e desenvolvimento sustentável.

As exportações da regional alcançaram US$ 260,3 milhões no período, registrando crescimento de 17,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os principais produtos exportados destacam-se os veículos automóveis e tratores, responsáveis por 25,8% da pauta exportadora, seguidos pelos produtos cerâmicos, com 10,8%, e açúcares e produtos de confeitaria, com 9,7%. Esses números demonstram a diversidade e a robustez do parque industrial regional, que reúne empresas altamente competitivas nos mercados nacional e internacional.

Do lado das importações, a regional registrou movimentação de US$ 126,8 milhões, representando queda de 19,5% na comparação interanual. Os principais itens importados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (22,7%), plásticos e suas obras (11%) e produtos químicos orgânicos (8%). A retração das importações, aliada ao crescimento das exportações, contribuiu diretamente para a ampliação do superávit comercial da região.

Mais do que números positivos, o resultado evidencia a capacidade de adaptação e inovação das indústrias da nossa regional diante dos desafios econômicos globais. A presença de setores diversificados, aliados ao investimento constante em tecnologia, produtividade e qualificação, fortalece a posição de Rio Claro e região como um dos importantes polos industriais do interior paulista.

Para a Diretoria Regional do CIESP em Rio Claro, o desempenho da balança comercial representa também um sinal de confiança do mercado na capacidade produtiva das empresas locais. O fortalecimento das exportações amplia oportunidades, movimenta a economia regional e gera reflexos positivos em toda a cadeia produtiva, beneficiando diretamente trabalhadores, prestadores de serviços e o comércio regional.

O resultado de abril reforça a importância de políticas que incentivem a competitividade da indústria brasileira, reduzam custos produtivos e ampliem a inserção internacional das empresas nacionais. A indústria continua sendo um dos principais motores do desenvolvimento econômico, e os números da regional de Rio Claro demonstram que, mesmo em cenários desafiadores, o setor produtivo segue mostrando sua força, capacidade de reação e vocação para crescer.