Imagem ilustrativa gerada por IA

Massa de ar frio mantém temperaturas baixas em Rio Claro e região nesta terça-feira

A menor temperatura do ano em Rio Claro foi registrada na manhã desta terça-feira (12), com os termômetros da estação meteorológica da Unesp marcando 3,6°C. De acordo com o IPMet, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva em todo o estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar frio.

As temperaturas permanecem baixas, com sensação de frio mais intenso, principalmente entre a noite e o início da manhã. Segundo os técnicos, o clima deve entrar em gradual elevação a partir desta quarta-feira (13). A máxima prevista para hoje na Cidade Azul é de 25°C.

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Histórico de frio na região

Os dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) confirmam que, embora esta seja a menor temperatura do ano até o momento, o índice não supera marcas de anos anteriores.

Em agosto de 2025, por exemplo, a mínima chegou a 2,1°C. Historicamente, o recorde de frio registrado pela estação ocorreu em 10 de julho de 1994, quando os termômetros marcaram -1,8°C. Outros registros baixos incluem 3,3°C em julho e 0,3°C em junho de anos passados.