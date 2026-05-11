Apresentação encerra o primeiro festival Canta Rio Claro no Centro Cultural com sucessos da MPB e músicas inéditas do novo álbum
A renomada cantora e compositora Roberta Campos estará em Rio Claro no dia 16 de maio, sábado, para uma apresentação especial no teatro do Centro Cultural Roberto Palmari. Conhecida por sucessos que marcaram a MPB, como “De Janeiro a Janeiro” e “Minha Felicidade”, a artista promete uma noite inesquecível para o público rio-clarense.
O evento tem entrada gratuita e marca o encerramento oficial do primeiro Canta Rio Claro, festival nacional de MPB realizado pela Prefeitura Municipal. A programação decisiva do festival começa na quinta-feira (14) e segue na sexta-feira (15), a partir das 19 horas, com as semifinais que reúnem 24 composições.
Festival Canta Rio Claro e novo show “Coisas de Viver”
No sábado (16), a movimentação cultural no Centro Cultural começa cedo. A partir das 16 horas, o público poderá conferir as canções finalistas do festival. Logo após a definição dos vencedores, às 19 horas, Roberta Campos sobe ao palco com a turnê de seu novo disco, intitulado “Coisas de Viver”.
O novo trabalho, gravado no estúdio Space Blues, em São Paulo, apresenta oito faixas inéditas e autorais. Segundo a artista, o álbum explora a sonoridade do folk, gênero que Roberta ajudou a popularizar no Brasil, mesclado a influências do jazz, blues e pop. “É um trabalho confessional, íntimo, profundo e corajoso”, define a cantora.
Além das novidades, o repertório em Rio Claro contará com os grandes hits da carreira de Roberta Campos e interpretações exclusivas de clássicos da música nacional. A direção musical é assinada pela própria artista, que será acompanhada pelos músicos Jackson Lourenço (baixo), Amanda Barbosa (bateria) e João Elbert (guitarra).
O festival Canta Rio Claro é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, e o show de Roberta Campos conta com a parceria do Sesc Piracicaba, por meio do Sincomércio.