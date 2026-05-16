Defesa Civil de SP prevê aumento das chuvas e risco de temporais isolados em todo estado. Foto: Divulgação/Governo de SP

Mudança no tempo traz chuvas isoladas e declínio nos termômetros em todo o estado de São Paulo entre sábado (16) e segunda-feira (18)

A Defesa Civil de SP alerta que, entre este sábado (16) e a próxima segunda-feira (18), ocorrerá uma mudança significativa nas condições meteorológicas em todo o território paulista. A previsão indica aumento das chuvas, ocorrência de temporais isolados e uma nova queda nas temperaturas, exigindo atenção da população.

Neste sábado (16), o estado apresenta muita nebulosidade, com possibilidade de nevoeiro e neblina durante a manhã no leste paulista. A atuação de um cavado meteorológico mantém as condições para pancadas isoladas de chuva, raios e ventos fortes, com acumulados moderados previstos para os setores oeste e leste.

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Avanço de frente fria e recomendações

No domingo (17), o avanço de uma nova frente fria, somado à alta umidade, favorece o declínio das temperaturas e pancadas de chuva fortes. Os modelos meteorológicos indicam potencial para acumulados significativos, especialmente nos municípios que fazem divisa com o Paraná. Na segunda-feira (18), o volume de chuva aumenta no Litoral e na Grande São Paulo, persistindo ao longo do dia enquanto a massa de ar frio derruba as temperaturas máximas.

A Defesa Civil de SP alerta para a importância de cuidados específicos durante este período. A orientação é evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas e manter atenção redobrada com raios. Com o frio, a recomendação é agasalhar bem crianças e idosos e evitar o uso de aquecedores improvisados. Em emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).