Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza neste sábado (16), a partir das 12h, a interdição total, em ambos os sentidos, da passagem inferior do viaduto localizado no km 176 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro. A medida é necessária para a continuidade das obras de implantação da terceira faixa da rodovia naquele trecho.

O encerramento dos trabalhos está previsto para ocorrer às 12h de segunda-feira (18), com possibilidade de antecipação desse prazo para o início da noite de domingo. Após a conclusão dos serviços, o trânsito será restabelecido em ambos os sentidos. Em caso de chuva, os trabalhos serão remarcados para uma nova data.

A passagem faz a ligação de bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel com a Avenida Castelo Branco. A interdição será utilizada para os serviços de demolição da laje e das barreiras do viaduto.

Para o próximo fim de semana, dias 23 e 24 de maio, está programado novo fechamento total no local para a realização do lançamento das vigas que servirão de sustentação da nova pista na rodovia.

Durante o período de interdição, a orientação da concessionária aos motoristas é que utilizem como rota alternativa a passagem inferior do viaduto do km 174, conhecido popularmente como trevo da Viviani.

A Eixo SP reforça a importância de os motoristas redobrarem a atenção à sinalização implantada no trecho e programarem os deslocamentos com antecedência durante o período das intervenções.