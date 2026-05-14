Santa Casa de Rio Claro

Hospital e Unidade São Rafael informam que não realizam cobranças ou pedidos de dados pessoais por telefone e mensagens

A Santa Casa de Rio Claro e a Unidade de Atendimento São Rafael utilizaram suas redes sociais oficiais para emitir um alerta urgente à população sobre tentativas de golpes. Criminosos estão utilizando indevidamente o nome das instituições de saúde para enganar cidadãos e obter vantagens financeiras ilícitas na região.

De acordo com as informações divulgadas pelos hospitais, os golpistas fingem ser funcionários ou representantes das entidades. A abordagem geralmente ocorre via telefone ou aplicativos de mensagem, visando confundir pacientes e seus familiares durante momentos de vulnerabilidade.

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Instituições não realizam cobranças por telefone

Em nota oficial, a administração reforçou que a Santa Casa de Rio Claro não realiza qualquer tipo de cobrança financeira por meio de ligações. Além disso, as instituições não solicitam dados pessoais ou bancários de pacientes ou de seus parentes através de canais digitais ou telefônicos.

Outro ponto importante destacado no comunicado refere-se à conduta dos profissionais de saúde. Ficou notificado que médicos e demais colaboradores não entram em contato direto para cobrar por procedimentos realizados. Portanto, nenhuma transação financeira, como transferências ou pagamentos de boletos solicitados nessas abordagens, deve ser efetuada.

Em caso de dúvidas ou para confirmar qualquer informação, a orientação é que o cidadão entre em contato diretamente com o telefone oficial da Santa Casa: (19) 3535-7000.