Ravena em foto depois que foi adotada pela família onde recebeu amor e cuidado. Infelizmente ela não resistiu

Animal de apenas um mês de vida faleceu devido a uma anomalia vascular congênita, e não em decorrência das agressões sofridas

Morreu a cachorrinha resgatada no dia 20 de abril pela Patrulha de Proteção Animal da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro. O caso havia gerado grande comoção na cidade após o animal, de apenas um mês de vida, ser encontrado com uma das orelhas mutiladas em razão da negligência da antiga tutora.

Na ocasião, a responsável alegou que não percebeu a gravidade do ferimento causado por um laço apertado, justificativa contestada pelo laudo veterinário que apontou dor intensa e reações claras de sofrimento. Após a elaboração de um boletim de ocorrência, a mulher abriu mão da guarda do animal, que permaneceu em uma clínica para recuperação.

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Diagnóstico de Síndrome de Shunt

A história da cachorrinha resgatada ganhou um novo capítulo quando Larissa Bueno e sua família decidiram pela adoção. Batizada de Ravena, ela apresentava um comportamento excessivamente quieto em seu novo lar. Ao buscarem ajuda profissional, exames comprovaram que ela sofria de “shunt portossistêmico”.

Esta condição é uma anomalia vascular que afeta o fluxo sanguíneo, impedindo que ele passe pelo fígado para ser filtrado. Embora a orelha de Ravena já tivesse cicatrizado, a evolução desta doença congênita foi muito rápida. A família planejava uma cirurgia e a criação de uma vaquinha para custear o procedimento, mas o animal não resistiu.

“A adoção foi um ato de amor por ela ter sofrido tanto na mão da ex-tutora. Queríamos ver ela crescendo feliz e brincalhona, mas o destino não quis assim. Lamentamos demais e agradecemos o carinho”, declarou Mônica Montesello, mãe de Larissa.