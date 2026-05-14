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Município amanheceu com marcas baixas registradas no campus da Unesp, mas o tempo segue seco e sem chuvas nesta quinta-feira (14)

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo para esta quinta-feira (14) indica que o estado de São Paulo começa o dia com céu claro a parcialmente nuvens. Em Rio Claro, os termômetros da estação meteorológica localizada no campus da Unesp registraram a temperatura mínima de 10,9°C nas primeiras horas da manhã.

Apesar do início gelado na Cidade Azul, a previsão do tempo confirma que a tendência é de temperaturas em elevação ao longo do dia, dissipando o frio matinal.

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Instabilidade no continente e a situação na região

A partir da tarde, uma área de instabilidade se formará sobre o continente, aumentando a nebulosidade no oeste paulista, com possibilidade de chuvas isoladas. No entanto, para a região de Rio Claro, a previsão do tempo descarta qualquer chance de chuva.

Os dados estatísticos e climáticos são fornecidos pela Estação Meteorológica, mantida pelo CEAPLA/IGCE/UNESP em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rio Claro.

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