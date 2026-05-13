Luciano Filho é pianista, arranjador e regente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro

Evento no Restaurante Bravi terá show com temas dos Beatles e gastronomia italiana para auxiliar tratamento de saúde do músico

O maestro Odival Luciano Barbosa Filho, carinhosamente conhecido como Luciano Filho, será o protagonista de um jantar solidário especial na próxima terça-feira (19), em Rio Claro. Aos 63 anos, o renomado músico enfrenta uma batalha contra uma doença grave que o impossibilitou de trabalhar devido às fortes dores. O evento busca arrecadar fundos para auxiliar o regente, que é trabalhador autônomo e teve sua renda afetada pelo afastamento médico.

O jantar acontece no Restaurante Bravi (Rua 9, número 1155), a partir das 19h30. A noite contará com a participação especial de Luciano e outros músicos renomados da cidade, que apresentarão um show exclusivo preparado pelo maestro com sucessos da banda britânica Beatles.

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Gastronomia e adesões para o jantar solidário

Além da programação musical de alta qualidade, o público poderá desfrutar de um menu completo da culinária italiana. O cardápio inclui entradas típicas, polenta com molho ragu, nhoque ao molho e sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. As adesões para o jantar solidário estão sendo vendidas por R$ 100,00 e as reservas devem ser feitas pelo telefone (19) 99872-9878.

A trajetória do maestro Luciano Filho em Rio Claro

Figura central da cultura local, Luciano Filho é pianista, arranjador e regente da Orquestra Filarmônica de Rio Claro. Com formação pelo Conservatório de Tatuí e estudos na Unicamp, ele se especializou em orquestração com Jaques Morellenbaum. Além de sua atuação nos palcos, o maestro é reconhecido por projetos sociais com crianças e adolescentes, utilizando a música como ferramenta de formação humana.

Recentemente, Luciano destacou os desafios da profissão, que vão desde a escrita de cada nota executada pelos músicos até a regência técnica e sensível de projetos como “Mulheres que Cantam e Encantam”. Agora, a comunidade tem a oportunidade de retribuir a dedicação do maestro através deste evento beneficente.