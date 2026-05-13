Imagem ilustrativa gerada por IA

Com temperaturas baixas logo cedo, Rio Claro registra 7,1°C e previsão do tempo indica sol para o restante do dia em todo o estado

A previsão do tempo para esta quarta-feira (13) aponta um início de dia gelado em Rio Claro e em todo o estado de São Paulo. Segundo o IPMet, o céu permanece claro a parcialmente nublado e não há expectativa de chuva para a região, reflexo de um sistema que mantém a estabilidade climática.

As temperaturas baixas marcam o período, com sensação de frio mais intenso, especialmente entre a noite e o início da manhã. Os índices entram em gradual elevação a partir do período da tarde, quando o sol ganha força.

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Registros térmicos na Unesp Rio Claro

A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 7,1°C, o que exigiu reforço nos agasalhos para quem precisou sair cedo. Já a máxima prevista para hoje é de 26°C, evidenciando uma grande amplitude térmica ao longo das horas.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica, fruto da parceria entre o CEAPLA/IGCE/UNESP e a Prefeitura Municipal de Rio Claro. O tempo seco deve predominar, sem sinais de precipitação para as próximas horas no município.