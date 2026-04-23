Filhote de um mês recebe atendimento em clínica de Rio Claro após sofrer mutilação na orelha por negligência; animal está sob cuidados médicos

Caso de maus-tratos envolve o uso inadequado de acessórios e omissão de socorro por parte da tutora do animal

A Patrulha Animal da GCM de Rio Claro foi acionada na última segunda-feira (20) para registrar uma ocorrência de negligência grave que resultou na mutilação da orelha de um filhote de apenas um mês de vida. O caso foi descoberto após a tutora entrar em contato com uma clínica veterinária no bairro Vila Aparecida, informando sobre o ferimento e afirmando que pretendia levar o animal para atendimento apenas no dia seguinte.

Diante do relato, a médica veterinária de plantão classificou o quadro como de urgência e exigiu a apresentação imediata do filhote. Durante o atendimento, a tutora alegou que não havia percebido a gravidade da situação, justificativa contestada pela equipe técnica. O laudo veterinário apontou que o processo de necrose causa dor intensa, provocando reações claras no animal, como choro e coceira constante.

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Mutilação e omissão de socorro em Rio Claro

Além da negligência física causada por um laço apertado, houve indícios de omissão de socorro, uma vez que a proprietária só buscou auxílio imediato após a insistência da médica. A equipe da clínica, seguindo o protocolo legal para casos de maus-tratos, acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) para a elaboração do Boletim de Ocorrência.

A tutora manifestou o desejo de doar o filhote, que permanece internado sob os cuidados da clínica veterinária. O episódio serve como um alerta rigoroso sobre os perigos do uso inadequado de acessórios em animais domésticos, especialmente em filhotes.

A Guarda Municipal de Rio Claro reforça que denúncias de maus-tratos podem ser feitas anonimamente pelos canais de atendimento 153 ou 0800-771-1532.