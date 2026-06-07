Iniciativa leva vacinação nas escolas e conta com estudantes como multiplicadores de informações positivas sobre as vacinas

Parceria entre as secretarias de Saúde e Educação busca ampliar coberturas vacinais e conscientizar alunos da rede pública em 2026

O projeto Guardiões da Imunização nasceu em 2026, por meio de uma parceria entre a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, em um momento em que a queda das coberturas vacinais preocupa autoridades de saúde em todo o país. Rio Claro aposta na educação como ferramenta para conscientizar crianças e fortalecer a proteção coletiva.

A iniciativa surgiu diante da necessidade de enfrentar a redução da adesão às vacinas observada nos últimos anos, cenário associado à hesitação vacinal, à disseminação de informações falsas e ao risco de retorno de doenças que podem ser prevenidas. A proposta utiliza o ambiente escolar como espaço de formação e conscientização, aproximando crianças do tema de forma educativa e acessível.

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O projeto é coordenado pela Seção de Imunização da Fundação Municipal de Saúde em conjunto com a Coordenadoria do Ensino Fundamental e o Programa Integra da Secretaria Municipal de Educação. O planejamento começou entre fevereiro e março deste ano, com definição das responsabilidades de cada área, organização das atividades educativas e integração entre a Vigilância Epidemiológica e as unidades escolares.

A responsável pela Seção de Imunização da Fundação Municipal de Saúde, Fabyolla Lourenço, explica que o projeto nasceu durante o alinhamento das ações do Programa Saúde na Escola entre as áreas da Saúde e da Educação. Segundo ela, a proposta foi além das tradicionais campanhas de vacinação, buscando ensinar crianças sobre a importância e a segurança das vacinas e transformá-las em multiplicadoras de informação junto às famílias.

Conscientização com os Guardiões da Imunização

“Transformei a visita até a Vigilância em uma missão. As crianças chegam e são transformadas em Guardiões da Imunização”, destaca Fabyolla. De acordo com a responsável, o diferencial da iniciativa está na integração entre saúde e educação, nas ações educativas, na busca ativa de estudantes com vacinas em atraso e na facilitação do acesso à vacinação.

O projeto, desenvolvido ao longo de todo o ano, já contribui para a atualização das cadernetas vacinais e para o aumento da cobertura entre crianças e adolescentes, com avaliação da situação vacinal dos alunos e oferta das vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização.

Conforme explica Noele Georgetti, coordenadora do Programa Integra na Educação, o público-alvo são alunos de 6 a 10 anos. Ao longo de 2026, a expectativa é impactar diretamente cerca de 700 estudantes e, indiretamente, mais de 10 mil alunos por meio das ações de vacinação realizadas nas escolas entre abril e dezembro.

Ao todo, 42 das 67 escolas da rede municipal participam da iniciativa. Para avaliar os resultados, as unidades foram divididas em dois grupos. O primeiro reúne oito escolas atendidas pelo Programa Integra, que recebem tanto as atividades educativas quanto as ações de vacinação. Já o segundo grupo participa da estratégia convencional de vacinação. A divisão tem caráter metodológico e busca medir o impacto da educação em saúde na adesão às vacinas.

Aprendizado além da sala de aula

No projeto, ser um “Guardião da Imunização” significa compreender a importância das vacinas, combater a desinformação e incentivar familiares e colegas a manterem a carteira de vacinação atualizada. A proposta é que os alunos se tornem multiplicadores do conhecimento dentro das escolas e também em suas comunidades.

As atividades educativas incluem visitas guiadas à Vigilância Epidemiológica, explicações sobre o funcionamento das vacinas e da saúde pública, ações lúdicas e interativas, além da distribuição de materiais informativos para as famílias. Os estudantes também recebem orientações para compartilhar o que aprenderam com outros colegas, fortalecendo a cultura da prevenção e do cuidado coletivo.

Na etapa prática, equipes de saúde visitam as escolas para avaliar as cadernetas de vacinação dos alunos, identificar possíveis pendências e realizar a atualização vacinal mediante autorização dos responsáveis.

Além de conscientizar as crianças, o projeto busca aumentar a adesão ao calendário nacional de vacinação, reduzir atrasos vacinais e ampliar a cobertura entre alunos e familiares. As vacinas aplicadas seguem as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, de acordo com a necessidade identificada em cada carteira de vacinação.

Com ações previstas até dezembro, o Guardiões da Imunização foi concebido como uma estratégia contínua e estruturada, indo além de campanhas pontuais. A expectativa é que a iniciativa se consolide como uma ferramenta permanente de educação e prevenção, contribuindo para a proteção da população e para o combate a doenças graves que podem ser evitadas por meio da vacinação.

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