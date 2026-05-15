Dia nublado em Rio Claro

Imagem ilustrativa

Áreas de instabilidade provocam queda nas temperaturas máximas a partir de domingo

De acordo com o IPMet, a previsão do tempo em Rio Claro para esta sexta-feira (15) aponta que uma área de instabilidade se desloca sobre o estado de São Paulo. O fenômeno favorece a formação de muita nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas isoladas. No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada hoje foi de 15.5°, e a máxima prevista para o decorrer do dia é de 26°, mantendo as temperaturas amenas.

Para o sábado (16), a previsão do tempo em Rio Claro indica que o clima segue instável. Ocorrerão períodos de sol entre nuvens com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no período da tarde, acompanhadas de temperaturas elevadas.

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Mudança no clima e frente fria no domingo

No domingo (17), devido às áreas de instabilidade e à proximidade de uma frente fria, o dia será marcado por muita nebulosidade e previsão de chuva ao longo de todo o período. O IPMet adverte para a possibilidade de trovoadas isoladas e confirma que as temperaturas máximas estarão em declínio no decorrer da tarde.

Os dados foram oficialmente fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).

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