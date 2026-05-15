Luiz Eduardo Almeida da Silva (Dudu), de 9 anos

Ação em Santa Gertrudes busca doador compatível para garoto de Rio Claro diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda

A cidade de Santa Gertrudes recebe, neste sábado (16), uma importante campanha de doação de medula óssea focada em ampliar as chances de cura para o pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, o Dudu. Aos 9 anos, o menino rio-clarense foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda e necessita urgentemente de um doador compatível para um transplante que deve ocorrer idealmente em até três meses para garantir a eficácia do tratamento.

A coleta será realizada pela equipe externa do Hospital de Amor, de Barretos (SP), das 8h30 às 16h30, na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer), localizada na Rua 4, número 470. O evento é aberto ao público e visa reforçar o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), aumentando as esperanças não apenas para Dudu, mas para todos que aguardam por um doador.

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Como participar da campanha de doação de medula óssea

Para se cadastrar, os interessados devem ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado geral de saúde. No dia da ação, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Vale ressaltar que quem já possui cadastro no Redome não precisa coletar sangue novamente, devendo apenas manter seus dados de contato atualizados no sistema nacional.

O menino já havia celebrado a cura da doença em outubro do ano passado, mas exames de rotina realizados em abril deste ano mostraram o retorno do câncer. A mobilização regional busca sensibilizar novos voluntários para reverter este quadro.