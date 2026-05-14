Veículos utilizados pelos suspeitos foram apreendidos e encaminhados ao plantão policial

Ação policial no Jardim das Palmeiras resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na captura de um procurado pela Justiça

Durante uma operação realizada pelo 1º Pelotão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Rio Claro, nesta quarta-feira (13), policiais militares desarticularam uma importante articulação do tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Jardim das Palmeiras após as equipes receberem informações sobre um possível roubo envolvendo veículos específicos.

A intervenção resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de oito tijolos e meio de maconha. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram dois automóveis: um VW/T-Cross cinza, conduzido por um homem de 35 anos, e um Fiat/Mobi branco, dirigido por um homem de 32 anos. Ambos estavam acompanhados de familiares e crianças, estratégia utilizada para tentar disfarçar a atividade criminosa.

Tijolos de maconha apreendidos pelo 10º BAEP durante operação contra o tráfico de drogas em Rio Claro

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Articulação do tráfico de drogas e prisões

De acordo com as diligências, o motorista do T-Cross atuava como intermediário na negociação do entorpecente entre um fornecedor de Limeira e compradores em Rio Claro. Ele confessou que receberia R$ 800,00 pela articulação. Já o condutor do Mobi admitiu que transportava a droga entre as cidades em troca de R$ 2.000,00. Imagens comprovaram o momento em que os entorpecentes foram escondidos em um terreno baldio sob supervisão dos envolvidos.

Além do flagrante pelo tráfico de drogas, a consulta aos sistemas policiais revelou que o condutor do Fiat/Mobi era procurado pela Justiça. Ele possuía um mandado de prisão em aberto por porte ilegal e disparo de arma de fogo, com uma pena de quatro anos a cumprir.

Os policiais apreenderam os entorpecentes, aparelhos celulares com provas das negociações e um dos veículos utilizados no transporte. Os dois homens foram levados ao plantão policial, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.